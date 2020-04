L’alcol donato da Campari Group è stato trasformato e imbottigliato nello stabilimento Cosmint (Olgiate Comasco) del gruppo Intercos. La prima produzione è di 15 mila bottiglie di gel igienizzante per le mani. «Consapevoli del continuo bisogno di gel igienizzante negli ospedali e in tutti i presidi medici», ha detto Bob Kunze-Concewitz, CEO di Campari Group, «abbiamo deciso di donare una quantità di alcool puro, originariamente destinato alle nostre produzioni, in quanto materia prima essenziale per questa tipologia di prodotti». Così, come hanno fatto in questi giorni anche altre aziende come Ramazzotti, Campari e Intercos hanno unito gli sforzi e si faranno carico anche della logistica del prodotto finito al fine di far arrivare il gel disinfettante dove è più urgente.