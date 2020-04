“Caro sindaco, in questo momento di grande difficoltà per l’emergenza Coronavirus, ti invio la solidarietà di tutta la città di Isola del Liri. Sono certo che supereremo questa difficile prova, cui la Storia ha voluto sottoporci. E che sapremo aiutare e sostenere tutti coloro che, in questo momento, avranno bisogno del nostro aiuto e del nostro sostegno. Il nostro gemellaggio possa essere un simbolo della necessità di restare uniti per vincere questa prova e affrontare tempi difficili verso un futuro nuovo, più consapevole e profondo. Un abbraccio a te e a tutta la città di New Orleans. Massimiliano Quadrini”.

Redazione Isola del Liri