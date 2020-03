“Un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19, come verificato nella mattinata di oggi – affermano dal Comune di Isola del Liri – Si tratta con certezza di un contagio verificatosi in Nord Italia, dove il soggetto aveva trascorso qualche giorno per motivi familiari, e quindi al di fuori del territorio comunale. Una volta rientrato a Isola del Liri, in automobile e quindi senza contatti esterni, il soggetto non si è mai allontanato dalla sua abitazione, in quanto già presentava un leggero stato febbrile. È stato sin da subito seguito dal suo medico curante, il quale ha attivato immediatamente e correttamente tutti i protocolli richiesti dalla emergenza sanitaria in corso. Preso in carico dalle competenti strutture della ASL di Frosinone, il soggetto si trova attualmente ricoverato, in condizioni stabili, presso il reparto malattie infettive dell’Ospedale di Frosinone. Questo è il quadro ufficiale della situazione ad oggi. Non possiamo che augurare una pronta e piena guarigione al nostro concittadino, invitando tutti alla rigorosa osservanza delle regole imposte dal Governo Nazionale, e specificando che abbiamo impartito precise direttive alla Polizia Locale in ordine al controllo del rispetto del divieto di uscita dalla propria abitazione”.

Redazione Isola del Liri