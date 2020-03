Flash Mob in tutta Italia rigorosamente dai balconi durante l’emergenza Coronavirus. Proprio mentre la Protezione Civiletrasmetteva il suo ultimo bollettino con i dati sui nuovi contagi e sulle vittime, in molte città d’Italia alcune persone si sono affacciate alla finestra per intonare l’Inno di Mameli e suonare gli strumenti musicali di cui disponevano, perfino pentole e padelle. Un’occasione per sentirsi distanti ma uniti rispettando la regola di restare a casa. L’annuncio del Flash Mob ha fatto il giro dei social e il passaparola è cominciato ieri sera. Molte sono le iniziative per dare forza al Paese e a tutti i cittadini. L’Italia vuole ripartire dai balconi con applausi al personale medico e sanitario e lenzuola appese che riportano la scritta “Andrà tutto bene” e un arcobaleno. leggo.it