Coronavirus, in Ciociaria un altro paziente positivo. Anziano 89enne trasferito allo Spallanzani di Roma dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Cassino. L’uomo, residente nel Molise, manifestava da qualche giorno difficoltà respiratorie ed è stato sottoposto al tampone. L’Asl di Frosinone ha applicato il protocollo di messa in sicurezza della struttura. Già in quarantena tutti coloro che negli ultimi giorni sono entrati in contatto con l’anziano.

Redazione Digital