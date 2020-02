“Ho appena firmato una ordinanza che pone l’obbligo a tutti i cittadini che rientrano nella Città di Aquino provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Trentino Alto Adige o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni di rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni – ha affermato il sindaco di Aquino (FR), Libero Mazzaroppi – Agli stessi, altresì, è fatto obbligo di comunicare il proprio arrivo o la propria presenza in Città all’Ufficio Servizi Sociali ed ai competenti Servizi di Sanità Pubblica”. Anche il sindaco di Roccasecca (FR), Giuseppe Sacco, ha ordinato la ‘quarantena’”.

Redazione Digital