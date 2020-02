“Il Sindaco di Roccasecca (FR) comunica alla cittadinanza che tutte le persone interessate da spostamenti da e per le zone interessate dal focolaio di diffusione del COVID-19 (Coronavirus) riportate nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020) devono immediatamente comunicare all’Ufficio di Polizia Locale i loro spostamenti o la data di arrivo sui propri territori. Queste comunicazioni devo essere effettuate a tutela della salute pubblica in via precauzionale al fine di poter consentire alle Autorità Sanitarie Locali di porre in essere tutte le misure previste dal Protocollo del Ministero della salute. I numeri da contattare, per segnalare immediatamente tutti gli spostamenti sono i seguenti:

Ufficio di Polizia Locale: 0776 569816 – 17 – 27

Consigliere delegato alla Protezione Civile: 338 1139939

Coordinatore della protezione civile: 388 92220116

Il comunicato ha puro scopo precauzionale, si invita la cittadinanza ad evitare allarmismi”.

Redazione Digital