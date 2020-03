Prima laurea in videoconferenza, a 600 km di distanza. Dalila Anghetti, 25enne iscritta presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, ha conseguito la laurea in Lingue, Economie e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea collegandosi in videoconferenza dal Comune di Fiuggi. Venti minuti, 110 e lode e complimenti di tutti i professore, rettore incluso. Auguri dalla redazione di Area C quotidiano.

Redazione Digital