Coronavirus in Ciociaria, studente sarebbe risultato positivo. Residente ad Arce, il giovane è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma.

“Si raccomanda agli esercizi aperti al pubblico di rispettare le misure igienico-sanitarie ed in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro – affermano dal Comune di Arce – Confidiamo nel buon senso e nella responsabilità di tutti. Ogni ulteriore informazione disponibile verrà resa nota tempestivamente attraverso la pagina Facebook e il sito del Comune di Arce”.

“Il Sindaco di Arce non ha retto la tensione nervosa di un probabile caso di suo concittadino, non avendo neanche remore nel fornire gli elementi per identificarlo mentre sono in corso gli accertamenti sanitari – affermano dalla Prefettura di Frosinone – Se si fosse realmente tenuto in contatto con l’Azienda Sanitaria Provinciale e la Prefettura, come lui erroneamente sostiene, o se si fosse limitato alle istruzioni ricevute, tutto ciò non sarebbe accaduto”.

Redazione Digital