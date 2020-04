“Proposta di mozione per il Consiglio Comunale di Frosinone “Diritti dei ragazzi e delle ragazze. Approccio sistemico e coordinato, educativo e sociale nella Fase 2 e successive del Covid-19 per il benessere relazionale della fascia 0-12 anni e benessere sociale delle famiglie”.

“Stamane ho provveduto a depositare presso il protocollo comunale, una proposta di Mozione elaborata in sinergia con la responsabile regionale per le politiche scolastiche del PD Antonella D’Emilia, con il circolo cittadino e firmata dal sottoscritto unitamente ai colleghi Vincenzo Savo e Fabrizio Cristofari da discutere in Consiglio comunale ed aperta a tutti i Consiglieri che vorranno condividerla – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Auspico che il Presidente del consiglio si impegni quanto prima a consentire la discussione della proposta deliberativa, a forte impatto sociale con sostegno gestionale alle famiglie ed ai bambini e giovanissimi in vista della graduale ripresa, convocando un Consiglio comunale nelle forme tecnologiche previste in questo momento e dunque in ossequio al rispetto della lotta e della sicurezza per contrastare la diffusione del Covid-19”.

Redazione Digital