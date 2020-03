“A seguito degli appelli del Pd nazionale e dell’organizzazione regionale dei giovani dem anche le ragazze e i ragazzi di Frosinone hanno deciso di contribuire all’iniziativa #iorestoacasa con una particolare campagna social, indirizzata al territorio della provincia dal nome ‘Frosinone si ferma, non si piega. Lo scopo della campagna è quello di contribuire, con un linguaggio leggero e simpatico ma contemporaneamente serio, alla sensibilizzazione dei giovani nei confronti delle misure straordinarie a cui siamo sottoposti. Abbiamo raccolto una serie di idee e consigli sui comportamenti da seguire: fare allenamento, telefonare agli amici e ai parenti, leggere, informarsi correttamente. Le giovani generazioni devono dare il loro contributo per fare in modo che questo periodo finisca il prima possibile. Lo scopo del nostro impegno è questo: informare sulle modalità di comportamento corrette, fare rete, esprimere forte un sentimento di comunità, essenziale per superare questo periodo”. Lo comunicano i Giovani Democratici di Frosinone.

Redazione Digital