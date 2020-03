Angelo Pizzutelli

“Pur nella evoluzione del Decreto Cura Italia (art. 67 e 68) ancora in itinere ed auspicandone un chiarimento imminente del Legislatore circa le scadenze del pagamento in generale dei tributi che prevede ad ora il blocco delle attività di accertamento e riscossione tributaria per gli stessi Enti e sulla scorta di quanto però sta già avvenendo in altri Comuni Italiani tipo Venezia, Palermo e per restare nel nostro territorio come Cassino o Terracina – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – suggerisco al Comune di Frosinone di valutare, nelle more, l’adozione della sospensione dei vari pagamenti bonari tributari a partire dalla Tari per arrivare all’imposta della pubblicità, della Cosap, dell’Imu e dell’Addizionale comunale. La valutazione in teoria sarebbe di Consiglio Comunale ma demandabile alla Giunta in casi particolari come quello che stiamo vivendo”.

Redazione Frosinone