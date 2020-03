Preg.mo Presidente, non so se leggerà mai questa mia lettera, della cui irritualità e, probabilmente per Lei irrilevanza, sono assolutamente consapevole, tantomeno ho la presunzione di potermi considerare Suo interlocutore, ma qualora ciò accadesse, pur dal mio microcosmo, desidero sollecitare qualche secondo della Sua riflessione, da un lato sulla drammatica situazione che sta vivendo l’Italia e gli Italiani, a causa del diffondersi del Covid-19. Dall’altro, quanto e quale peso possano avere le parole, per l’economia Italiana, già in evidente e comprensibile crisi, in particolare se pronunciate da un’Autorità di spessore finanziario internazionale come la Sua.

La drammaticità della situazione sanitaria forse non è sufficientemente chiara. Nel momento in cui Le scrivo, in Italia ci sono 15.113 casi di Covid-19. I pazienti ricoverati con sintomi sono 6.650, 1.153 in terapia intensiva, mentre 5.036 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 1.016.Come testimoniano i numeri, una situazione veramente critica, sotto tutti i punti di vista, che solo grazie alle grandi capacità, spirito di sacrificio e umana disponibilità di tutto il Personale Medico e paramedico ed al senso di responsabilità di tutti gli Italiani, nessuno escluso, solo tra qualche mese si riuscirà a superare.In questo contesto e nella logica della tanto sbandierata, a tutti i livelli, Unione Europea, della quale l’Italia è una delle prime Nazioni, fondatrici e a livello contributivo, era lecito aspettarsi, azioni e parole di aiuto, sia da parte della BCE, che da parte Sua.

Di contro, abbiamo assistito alla decisione di non intervenire con un ribasso dei tassi, come invece era accaduto in passato, cui farò cenno in seguito, in situazioni certamente meno drammatiche, una decisione che ha determinato un tracollo dei mercati azionari, con la borsa di Milano che ha lasciato sul terreno il 16,92%, il peggior risultato della sua storia. Mentre lo spread tra il Btp decennale italiano e il Bund tedesco ha toccato 262 punti.

A ciò si aggiungano, le Sue parole “non siamo qui per ridurre lo spread, non è questa la funzione né la missione della BCE. Ci sono altri strumenti e altri attori deputati a queste materie”, parole che, al di la dei contenuti tecnico/finanziari, feriscono ancora di più dal lato umano, perché testimoniano, inequivocabilmente, che sia a Lei, che alla BCE, della situazione italiana non interessa assolutamente nulla.Poco male, ne prendiamo tutti atto, usciremo da questa situazione, con le sole nostre forze, più forti di prima ad anche senza l’aiuto dell’Europa e della BCE.Solo una preghiera.

Nei ritagli di tempo, se può, si faccia consegnare copia di tutti i provvedimenti del Suo predecessore, il Presidente Mario Draghi, guardacaso un Italiano, che nel recente passato nei momenti di grande difficoltà di uno o più Nazioni europee, ha assunto provvedimenti ed usato parole diverse dalle Sue. Dimostrando sicuramente altra sensibilità e attenzione. Con il massimo dovuto rispetto. Danilo Magliocchetti (umile Consigliere Comunale di una grande Città e orgoglioso cittadino di una grandissima Nazione)