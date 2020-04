“Tutti vorremmo ripartire e ricominciare a giocare ma al momento non ci sono i presupposti – ha affermato Maurizio Stirpe, presidente Frosinone Calcio – La priorità per me va alla salute, ora penso poco al calcio. Si potrà riprendere solo quando saremo in grado di garantire sicurezza a tutti gli addetti ai lavori. Purtroppo le società pensano solo al proprio tornaconto e non al sistema-calcio: un errore clamoroso”.

Redazione Digital