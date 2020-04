Dopo il sostegno fornito alle persone per la riscossione delle pensioni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, a partire dalla prossima settimana, supporterà la popolazione anche attraverso la consegna dei buoni spesa, erogati ai cittadini del Comune di Frosinone.

“L’attività in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri, guidato dal Colonnello Fabio Cagnazzo, relativa alla collaborazione offerta nel recapitare una parte dei bonus alimentari, destinate alle famiglie residenti o bisognose residenti o domiciliate nel capoluogo – ha affermato il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani – conferma, ancora una volta, l’altissimo grado di solidarietà umana dell’Arma, sempre in prima linea per venire incontro anche alle esigenze di natura socio-assistenziale dell’intera popolazione. L’amministrazione comunale ringrazia, a nome della collettività, il Comando Provinciale e tutti i Carabinieri che, sul territorio, si prodigano quotidianamente, senza risparmiarsi, per portare avanti, oltre alle attività ordinarie di pubblica sicurezza, anche quelle di carattere sociale a favore della popolazione, quanto mai utili a consolidare la sensazione di protezione di cui ha bisogno la cittadinanza”.

Redazione Frosinone