Angelo Pizzutelli

“Deluso da questa Amministrazione – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Mi sarei aspettato dal sindaco un invito rivolto a tutti i capigruppo che siedono in consiglio comunale semplicemente per essere coinvolti, edotti e resi partecipi delle linee guida circa le modalità con le quali gestire i circa 400mila euro del Governo destinati alle famiglie frusinati. Uno spirito collaborativo insomma mai mostrato in questi anni ed ancora meno in questa drammatica emergenza. Auspico ora la massima trasparenza da parte della macchina comunale nella gestione dei suddetti fondi arrivati a sostegno delle famiglie in difficoltà per l’emergenza da Covid 19”.

Redazione Digital