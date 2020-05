“Continua l’illustrazione analitica delle proposte presentare al sindaco Ottaviani, dal PD e dalla Lista Cristofari e contenute nel documento “riparTIAMO Frosinone” – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Un contributo di idee per la Citta’ e per una gestione ottimale della vita quotidiana per la “Fase 2″ e successive. Con la graduale riapertura delle attivita’, riteniamo che vi possa essere il rischio concreto di un aumento motivato del flusso veicolare ancora di più rispetto al recente passato. La paura di nuovi contagi da parte dei cittadini, porterà gli stessi ad evitare di accalcarsi e quindi, ad utilizzare meno i mezzi pubblici preferendo di ricorrere all’utilizzo della propria autovettura anche laddove si potrebbe evitare. Pertanto occorrerebbe ridisegnare la città con azioni finalizzate all’avvio di una mobilità sostenibile e più espressamente attraverso la realizzazione di piste ciclabili, il servizio bike sharing, car sharing e moto sharing. Infine fondamentale la tutela dell’ambiente tramite l’erogazione di incentivi alle famiglie per la rottamazione della propria auto ed l’optare per la sharing mobility”.

Redazione Digital