Continuano incessantemente i controlli disposti da questo Comando, tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nel territorio della Compagnia di Frosinone, i militari delle Stazioni di Frosinone Scalo e Torrice hanno sanzionato 6 persone, che nonostante le misure di contenimento in atto, venivano sorprese aggirarsi alla guida delle proprie autovetture per le vie di Frosinone e di Torrice senza giustificato motivo. Veniva altresì disposta la chiusura temporanea di un minimarket del Capoluogo, per inosservanza dell’orario di chiusura. Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari dipendenti la Compagnia Carabinieri di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di 1152 esercizi pubblici ed oltre 5029 persone.

Redazione Frosinone