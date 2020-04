“Il FabLab di Frosinone, costituito da giovani architetti, designers,ingegneri e programmatori dediti alla ricerca,sperimentazione e realizzazione di progetti innovativi, in occasione della pandemia Covid-19, si è rivolta all’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone per individuare una modalità di partecipazione attiva nei confronti dei bisogni concreti degli operatori sanitari impegnati presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone – ha affermato il dott. Giovambattista Martino, coordinatore dell’ Associazione – Sono state prodotte visiere facciali per la protezione degli operatori sanitari di prima linea, quelli più esposti. Al progetto hanno partecipato anche il Coordinamento Makers Campania, l’azienda Make a Shape di Frosinone e numerosi Makers della nostra Provincia impegnati in maniera volontaria e gratuita”.

“Le visiere, dispositivi di emergenza per la protezione individuale, sono in PVC trasparente, supportate da strutture in PLA ovvero Acido polilattico di derivazione dal mais, snodabili e di estrema praticità, realizzate attraverso la stampa 3D – ha aggiunto Martino – Grazie ai contatti stabiliti tra l’Associazione Medici per l’Ambiente di Frosinone e il dr. Francesco Corsini, esempio fattivo e reale di impegno in prima linea presso il Pronto Soccorso dello Spaziani di Frosinone nella lotta al virus, si è proceduto, il giorno 1 Aprile, alla consegna dei presidi di protezione presso l’Unità Operativa di riferimento del dr. Corsini. Un’idea, nata nel dramma e poi trasformata in progetto concreto da parte di chi opera quotidianamente nelle e per le difficoltà, in modo spontaneo, volontario, umilmente ma con la forza della generosità verso chi ha veramente bisogno di aiuto”.

Redazione Frosinone