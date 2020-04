“In questi giorni, mi sono recato personalmente a consegnare aiuti alimentari a diverse famiglie italiane del Capoluogo, grazie alla dispensa delle raccolte che svolgiamo regolarmente – ha affermato Fernando Incitti – Non sarà facile organizzare altre raccolte in questo periodo, ma ci stiamo lavorando, per lo meno per metterci a disposizione per chi non può andare fisicamente a fare la spesa non mi sono mai tirato indietro e non potevo farlo di certo adesso, in questo periodo così drammatico per la nostra Nazione’. Quando terminerà la quarantena dovrà cambiare tutto, a partire da questa classe dirigente che sta portando nel baratro questa nazione”.

Redazione Digital