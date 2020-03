“Rivolgo un appello nella mia qualità di consigliere comunale al sindaco Nicola Ottaviani affinché valuti la sospensione per il mercato americano del giovedì che da Piazza Garibaldi arriva fino all’ingresso del Rione Giardino – ha affermato Angelo Pizzutelli – Leggendo stamane misure adottate per il mercato ‘alimentare’ di Selva Piana, credo che l’assembramento di persone che si crea nelle strettoie del mercato americano non lasci margini operativi di manovra per cui ne chiedo l’immediata sospensione nel rispetto del nuovo DPCM varato ieri. Tutti uniti ce la possiamo fare”.

Redazione Frosinone