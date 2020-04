“Domenica scorsa avevo esternato il mio forte rammarico nel ricevere le troppe segnalazioni sulle tante persone ed auto liberamente in giro per la Città – ha affermato il capogruppo PD, Angelo Pizzutelli – Ringraziando anticipatamente per quanto straordinariamente stanno facendo l’esiguo corpo della Polizia Locale unitamente alle altre forze di pubblica sicurezza militari (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) per cercare di garantire il rispetto delle norme contenute nei DPCM per arginare il contagio da Covid-19, sono mio malgrado costretto a tornare sul problema appellandomi ufficialmente, quale capogruppo del PD in Consiglio comunale, al sindaco Nicola Ottaviani affinché richieda al vertice dell’istituzione statale S.E. il prefetto di Frosinone Ignazio Portelli, una presenza dell’Esercito Italiano in Città anche in vista delle festività Pasquali”.

Angelo Pizzutelli

“Ovviamente non si chiede una militarizzazione della stessa, bensì una presenza proporzionale come sta avvenendo in diverse altre Città italiane e che abbia una mera funzione dissuasiva e deterrente verso quei comportamenti contrari ai dispositivi di sicurezza dei DPCM posti in essere dai cittadini. Restare a casa è la sola arma a nostra disposizione per vincere questa guerra contro un nemico subdolo ed invisibile”.

Redazione Digital