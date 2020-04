“Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Enpaia ha deliberato una donazione di 10mila euro per tre strutture ospedaliere impegnate in prima linea contro l’epidemia da Coronavirus – affermano dalla Fondazione – L’Ospedale Luigi Sacco di Milano, l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e l’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma (dove è stato isolato, per la prima volta in Italia, il virus ad inizio epidemia), riceveranno 10mila euro ciascuno. Un segnale di attenzione, da parte della Fondazione Enpaia, nei confronti di tre strutture sanitarie che si sono trovate in prima linea sin dalle prime fasi dell’epidemia, nelle zone più colpite, e si sono impegnate senza riserve e al massimo delle loro possibilità per garantire le cure ai malati e nello stesso tempo continuare il lavoro di ricerca per attenuare l’impatto dell’epidemia e debellarla. https://www.enpaia.it/2020/04/09/covid-19-fondazione-enpaia-supporta-tre-ospedali/”

Redazione Digital