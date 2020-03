Il governo ha esteso a tutta Italia le misure varate nella notte tra sabato e domenica per la Lombardia e per 14 Province: ci si potrà muovere solo per ‘comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità’ o ‘motivi di salute’. “Restrizioni e misure di sicurezza in vigore da domani mattina – ha affermato il presidente del consiglio, Giuseppe Conte – Lezioni sospese fino al prossimo 3 aprile”.

Redazione Digital