“Essendo venuta a conoscenza dell’opportunità che la Regione Lazio in accordo con il Ministero della Sviluppo economico, nell’ambito del progetto ‘Piazza WiFi Italia’ Infratel ItalIa S.p.A., in collaborazione con il partner tecnico TIM e il Ministero dell’Innovazione procederà alla fornitura e installazione fino a 5.000 Access Point WiFi negli ospedali pubblici che ne possono fare richiesta attraverso una comunicazione email a ospedaliwifitalia@infratelitalia.it, chiedo una uguale opportunità di istallazione di WiFi Point per covid 19 anche per la ASL Frosinone e per l’Ospedale di Sora – ha affermato il consigliere comunale di Sora, Maria Paola D’Orazio – L’iniziativa, che si inserisce in quella che il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha lanciato nei giorni scorsi per un progetto di ‘solidarietà digitale’, sarà estesa a tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di aiutare le persone, i professionisti e le aziende, attraverso servizi digitali, a continuare la propria attività e mantenere le proprie abitudini di vita, rispettando al tempo stesso le disposizioni del nuovo Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (Dpcm 9 marzo 2020) che introduce misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2) sull’intero territorio nazionale al fine di poter dare risposte anche ai territori delle Province in cui sono ubicati Ospedali a diversa mission sanitaria, come l’ospedale di Sora in Oncologia Medica e Chirurgica”.

Redazione Digital