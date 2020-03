A far scattare le violente proteste nel carcere di Frosinone è stato lo stop ai colloqui imposto dalla direzione carceraria come strumento per evitare possibili infezioni da coronavirus. Un folto gruppo di detenuti ha occupato un padiglione, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia dello Stato.

Protesta in corso anche dei detenuti all’interno del carcere di Poggioreale a Napoli. La rivolta è scoppiata per l’annunciata sospensione dei colloqui per contrastare il contagio da coronavirus. Dinanzi all’istituto vi sono decine di agenti di polizia e carabinieri e vigili del fuoco. Sul posto sono presenti anche alcuni familiari dei detenuti che anche loro protestano contro l’annunciata misura.