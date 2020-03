Il presidente della Commissione episcopale per ecumenismo e dialogo, nonché vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, mons. Spreafico, analizza gli effetti dell’epidemia sulla «società dei confini».

«In questi momenti di allarme collettivo per l’epidemia di Coronavirus, scopriamo di essere connessi e che nessun confine ormai ci separa dagli altri, proprio l’opposto di quanto sta avvenendo nel mondo di oggi, in cui si tracciano confini e si costruiscono muri che la storia, come ha sempre fatto, demolirà. Pregare, ascoltare la parola di Dio ci liberi dalla paura, dalle tenebre e doni a tutti protezione, guarigione e salvezza». Lo afferma monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, membro del Consiglio permanente della Cei al quotidiano Il Secolo XIX. ilsecoloxix.it