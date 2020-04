“Sono rimasto davvero amareggiato dalla disperazione manifestata stamane dal proprietario dell’Osteria Panzini di Frosinone – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Il mio pensiero corre però verso tutti gli altri operatori dell’intero comparto ristorativo e commerciale della nostra Citta’ e del nostro generoso territorio; occorre unita’ d’intenti, occorrono ora piu’ che mai provvedimenti finanziari piu’ corposi a sostegno delle PMI vero motore della nostra economia. Realta’ di frontiera che quotidianamente sbarcano il lunario e che rischiano di essere spazzate VIA dal dramma nel quale ci ha condotto questo maledetto COVID-19”.

Angelo Pizzutelli

“La gestione pandemica sul contenimento del contagio era l’aspetto primario da assolvere e sotto il profilo sanitario si sta procedendo benissimo nella nostra Provincia ed in gran parte d’italia, segno che si è intervenuti molto bene concretamente a livello Governativo, Regionale e complessivamente con buon senso da parte della gente – ha aggiunto Pizzutelli – Tanto si è fatto finora, ma occorre ora compiere uno scatto deciso in avanti sula gestione economica di rilancio per le prossime ed imminenti fasi post virus, servono sostegni economici piu’ forti e semplici da ottenere e personalmente sono certo sapranno arrivare molto presto. Non molliamo, avendo fiducia nelle Istituzioni e meno verso coloro che ogni giorno politicamente sciacallano per qualche votarello sulle disgrazie e le difficoltà altrui generando odio. Coraggio”.

Redazione Digital