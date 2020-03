“Ribadisco la necessità di riconvertire il presidio ospedaliero della città di Anagni, per destinarlo ad ospitare altri posti letto, di pazienti non affetti da coronavirus, dal momento che lo Spaziani di Frosinone ha già un reparto di Medicina Covid-19, e necessita di essere snellito – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – I cittadini lo chiedono a gran voce. La Regione Lazio insieme con la ASL di Frosinone non può far finta di niente. Ho inviato già diverse lettere a Zingaretti ed all’assessore alla Sanità D’Amato chiedendo un intervento in tal senso; Ci tengo a ribadire, inoltre, che il nosocomio di Anagni oltre a servire aperto in questo momento drammatico per la nostra regione, servirebbe anche un domani terminata emergenza Covid-19 per avere un altro presidio sanitario nell’ area nord della provincia che decongestioni lo Spaziani di Frosinone. Sulla carta 10 anni fa ci sarebbero stati 300 posti letto, poco prima di chiudere meno di 120. Tutti gli spazi dell’ex Ospedale sono stati riconvertiti in Uffici Amministrativi(5-6) Consultorio Familiare ,Centro di Salute mentale(ambulatorio) Vaccinazioni,Dialisi(ci sono una ventina di letti occupati e funziona bene anche se manca il Cardiologo e l’Anestesista(figure importanti per i Dializzati) Fisioterapia(funziona bene) Radiologia(con apparecchiature all’avanguardia) Centro Prelievi(non laboratorio Analisi) PAT(al posto del Pronto soccorso) Degenza infermieristica(12 posti letto occupati) Uffici Asl(scelta del medico,rinnovo patenti ecc.ecc.), Sala Opratoria(per piccoli interventi in day Hospital) e una serie di poliambulatori(Oculistica,Otorino,Caldiologia, Neurologia ecc.ecc.) tutti abbastanza funzionanti”.

Redazione Digital