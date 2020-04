Nell’ambito di un predisposto servizio preventivo, i Carabinieri di Cassino hanno arrestato in flagranza di reato M. G. di anni 43 anni. L’uomo è stato sorpreso subito dopo aver rubato, in via Marconi nei pressi dell’incrocio del Corso della Repubblica, la somma di 20 euro dal portafogli aperto del pensionato O.G.G. .L’arrestato, come disposto dall’autorità giudiziaria informata dalla stazione di Cassino che procede, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Redazione Cassino