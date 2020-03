Ieri sera i Carabinieri di Ripi hanno sanzionato un 27enne di Torrice, già gravato da numerosi precedenti penali per stupefacenti, furto ed altro, il quale era già stato sanzionato nei giorni addietro per la medesima violazione, sorpreso aggirarsi a piedi per le vie del centro senza giustificato motivo.

Redazione Digital