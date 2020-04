“Per rispondere alle crescenti necessità dettate dall’emergenza Coronavirus, Klopman ha messo a disposizione il proprio know-how e ha iniziato la produzione di mascherine di terza categoria, lavabili e riutilizzabili fino a 50 volte. Le maschere saranno disponibili, sia per i privati che per le aziende, sul sito https://www.klopmanstore.com/ a partire dalla fine di questa settimana. Per l’acquisto è sufficiente registrarsi e fare un ordine minimo di 30 pezzi. Le mascherine saranno consegnate tramite corriere sul solo territorio italiano. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a scrivere al seguente indirizzo mascherine@klopman.com”. Lo comunica Klopman.

Redazione Digital