“In via precauzionale ed in coerenza con le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità circa le misure preventive da assumere per limitare la diffusione del virus, ACEA ATO 5 invita gli utenti a prediligere l’utilizzo dei canali digitali per avanzare pratiche e richieste, limitando il più possibile la presenza fisica presso gli sportelli al pubblico ubicati nei Comuni di Frosinone e Cassino. L’Azienda, al fine di evitare una concentrazione di persone in uno spazio limitato, provvederà a regolamentare gli accessi presso i vari punti di contatto. Si ricorda che attraverso l’Area clienti MyAcea del sito www.aceaato5.it è possibile effettuare tutte le operazioni che vengono eseguite presso gli sportelli al pubblico (Nuovi contratti, Voltura, Rateizzazione, Duplicati Bolletta, ecc.). Si fa presente, infine, che le medesime operazioni possono essere eseguite anche tramite il Numero Verde commerciale di ACEA ATO 5 800 639 251 (gratuito da rete fissa) e 06 45 698 202 (da rete mobile). ACEA ATO 5 sta seguendo con attenzione le evoluzioni del fenomeno “Coronavirus” e si riserva di attuare qualsiasi iniziativa atta a tutelare la salute dei cittadini e del personale dell’Azienda”. Lo comunica ACEA ATO 5.

Redazione Digital