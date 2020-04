Tappezzeria Stirpe

La Bottega storica di Francesco Stirpe manifesta generosità nei confronti della popolazione restaurando le poltrone della sala d’attesa dell’ospedale San Benedetto di Alatri.

Piergiorgio Fascina

“Il gesto di Francesco Stirpe, titolare dell’attività sita a Veroli in Largo della Catena, vale doppio perché compiuto in piena crisi economico-sanitaria, globale, legata alla diffusione del coronavirus – ha affermato Piergiorgio Fascina, consigliere Comitato Paralimpico Lazio – Ancor più da verolano è bello vedere un giovane artigiano che ha imparato l’arte della tappezzeria e che ha appreso financo i segreti del mestiere da suo padre Silvio, eseguire in maniera generosa un lavoro da certosino, per il bene dell’intera comunità che ogni giorno usufruisce del servizio sanitario nazionale. Allora encomiabile la scelta di Francesco Stirpe che, con assoluta abnegazione, ha oltretutto mostrato la sua ragguardevole esperienza nel settore”.

