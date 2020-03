Produzione mascherine a Frosinone. Fino a 700mila al mese verranno realizzate da Klopman, azienda leader in Europa nella produzione di tessuti speciali per i mercati protectivewear, corporatewear e workwear. Il primo lotto di 10mila sarà donato all’ospedale “Fabrizio Spaziani”.

Le mascherine di Klopman saranno sterilizzabili e riutilizzabili fino a 50 volte, in grado di offrire notevoli vantaggi in termini di protezione, traspirabilità, comfort, logistica e smaltimento rispetto alle equivalenti usa e getta.

“Il know-how maturato in oltre 50 anni di storia e la professionalità dei nostri collaboratori ci hanno permesso di realizzare a tempo di record una gamma di mascherine completamente Made in Italy che offrono prestazioni superiori rispetto a quelle usa e getta ad oggi in utilizzo massivo presso le strutture ospedaliere – ha affermato Alfonso Marra, Amministratore delegato di Klopman – L’Italia al pari di molti altri paesi europei paga lo scotto di un mass market di dispositivi usa e getta che oggi risultano di difficile reperimento. L’incremento della richiesta e l’assoluta emergenza in cui versano oggi i nostri ospedali ci hanno spinto ad agire”.

Redazione Frosinone