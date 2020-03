“In un momento così drammatico, per una pandemia che sta mettendo a dura prova anche la nostra provincia, la Federazione del Partito Democratico vuole dare un segno tangibile di sostegno alle donne e agli uomini della sanità che si trovano in trincea a fronteggiare il Covid 19, donando cinquemila euro alla Asl di Frosinone. Un piccolo contributo, che vuole essere un segnale di solidarietà verso le persone contagiate dal virus e di vicinanza ai medici, agli infermieri e a tutti coloro i quali, quotidianamente e senza sosta, consentono alle strutture ospedaliere di funzionare quale argine al contagio. Siamo convinti che #andràtuttobene grazie a questi donne e uomini in prima linea, ai quali va il nostro più sincero ringraziamento”. Lo comunica il PD Frosinone.

Redazione Digital