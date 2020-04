“Per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sarà una Pasqua diversa e sicuramente priva di alcune usanze alle quali siamo abituati in occasione di certe ricorrenze – ha affermato il vicesindaco di Castro dei Volsci, Leonardo Ambrosi – Tra queste, come sappiamo, non sarà possibile recarsi al cimitero per raccogliersi in preghiera o semplicemente per sentirsi più vicini ai nostri cari. Per alleviare però gli animi dei familiari, come amministrazione abbiamo deciso di impegnare gli operai comunali, che ringraziamo per la disponibilità, a deporre un fiore fresco per ciascun defunto e a rimuovere quelli secchi. Nessuna tomba deve rimanere senza un fiore. Nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, a nome di tutta la cittadinanza onoreremo così la memoria di chi non c’è più”.

