«Lei è Marta, è una giovane madre, la sua bimba si chiama Mariasole. È una paziente oncologica ed è costretta ad uscire di casa per andare in ospedale e fare la chemio. E ha paura, tanta, di essere contagiata. Perché lei è una di quei tantissimi italiani, di tutte le età, più fragili ed esposti, che non possono rinunciare ad uscire per curare patologie pregresse. Sono con Marta e con tutti loro. E rilancio il suo appello: seguite le indicazioni delle autorità sanitarie. Proteggerete voi stessi e le persone più a rischio». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, pubblicando l’appello lanciato da un giovane mamma e paziente oncologica della provincia di Frosinone.

Redazione Digital