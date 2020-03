Dopo l’annuncio di Giuseppe Conte e l’estensione della zona rossa a tutta l’Italia presi d’assalto diversi supermercati della provincia di Frosinone. Molte persone si sono recate nei principali punti vendita del capoluogo, di Anagni, di Sora e di Cassino per acquistare beni di prima necessità. In poco tempo carrelli e parcheggi sold out.

Redazione Digital