Continuano incessantemente i controlli disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. I Carabinieri di Veroli hanno fermato due persone del posto, un 26enne già censito per reati contro il patrimonio e un 34enne censito per reati inerenti gli stupefacenti, violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza alcolica. I due si trovavano nel centro di Veroli, il primo passeggiava senza un giustificato motivo, l’altro era a bordo della sua autovettura senza comprovate necessità.

Redazione Digital