I Carabinieri di Anagni hanno deferito in stato di libertà un 30enne di Veroli, poiché fermato e sottoposto ad un controllo mentre era alla guida di una vettura, asseriva di essere fuori dalla propria abitazione per motivazioni riconducibili al proprio lavoro. Le successive verifiche eseguite dai Carabinieri, presso l’azienda indicata dallo stesso, permettevano di accertare che nel giorno del controllo non risultava aver prestato alcuna attività lavorativa e pertanto veniva deferito anche per “falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale.

Redazione Anagni