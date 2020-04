Dopo il comando provinciale di Frosinone, le caserme di Alatri, Fiuggi e Arce, questa volta è la stazione Carabinieri di Boville Ernica ad accendersi e ad illuminare il borgo con un tricolore visibile da gran parte del territorio comunale. In un momento così particolare, i Carabinieri mandano l’ennesimo gesto di vicinanza, solidarietà e affetto alla popolazione, con l’invito a non mollare su quanto di buono fatto finora, insieme a tutte quelle persone che ogni giorno si prodigano, in prima linea, per combattere la pandemia.

Redazione Digital