Dieci milioni di euro per realizzare il reparto di terapia intensiva da 400 posti alla Fiera di Milano: è la cifra che Silvio Berlusconi ha donato alla Regione Lombardia per intervenire nell’emergenza coronavirus. Lo rende noto Forza Italia con una nota. Il leader azzurro ha comunicato la sua decisione al governatore lombardo Attilio Fontana con una telefonata. Un gesto che ha suscitato l’apprezzamento di Guido Bertolaso, consulente di Fontana per l’emergenza: «Ringrazio Silvio Berlusconi per il suo contributo. Un gesto che rappresenta al meglio il gioco di squadra che serve all’Italia, il contributo di un uomo innamorato della sua città, della sua terra, del suo Paese».

Il gesto di Berlusconi è stato sottolineato anche dai parlamentari forzisti. Per Giorgio Mulé è «la dimostrazione che ogni volta che l’Italia chiama il nostro Presidente risponde». Mentre per Licia Ronzulli «conferma l’amore di Berlusconi per l’Italia». corriere.it