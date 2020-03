Una Renault 4, stracarica di bagagli e attrezzatura da campeggio e masserizie di ogni tipo, con a bordo tre artisti di strada francesi di circa 40 anni, ha attraversato Francia e Italia in piena emergenza coronavirus, per finire il suo viaggio ad Aci Trezza, nel comune di Aci Castello, in provincia di Catania. L’auto, un’utilitaria anni ‘70 che di per sé non passa inosservata, è stata segnalata lungo tutto il viaggio da foto e avvistamenti sui social network.

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha commentato la foto dell’auto a bordo del traghetto sullo Stretto, ribadendo la necessità di bloccare i collegamenti. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ne ha parlato in un post Facebook. Dopo aver rintracciato l’auto nel proprio Comune, ed aver accertato che i tre sono ospiti di loro amici in un appartamento della cittadina costiera alle pendici dell’Etna, anche il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, ha diramato un comunicato sulla vicenda. corriere.it