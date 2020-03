Anatre fanno il bagno nell’acqua della Barcaccia, la fontana realizzata da Pietro e Gian Lorenzo Bernini nel ‘600. «Notiamo questi uccelli da qualche giorno – ha affermato un agente della Polizia municipale – Arrivano all’alba, la sera volano via per poi tornare». Deserta Piazza di Spagna, deserta la Scalinata di Trinità dei Monti, deserta Via dei Condotti; solo le anatre nella Barcaccia.

Redazione Digital