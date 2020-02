“Nostro impegno quotidiano diffondere corretta informazione ai cittadini sul Coronavirus 2019-nCoV – affermano dallo staff della Farmacia Papetti di Veroli (FR) – Indicazioni utili per conoscere la nuova malattia e adottare i più adeguati comportamenti igienico-sanitari volti a prevenire e contrastare la diffusione del virus. Come sostiene Federfarma la farmacia conferma il proprio ruolo di presidio del Servizio Sanitario Nazionale, pronto ad attivarsi tempestivamente in seguito allo ‘Stato di emergenza sanitaria’ dichiarato dal Consiglio dei Ministri. Grazie anche all’impegno delle organizzazioni territoriali di Federfarma, in farmacia i cittadini troveranno supporto e informazioni sulla malattia, sulle modalità di trasmissione e sulle precauzioni da adottare nella vita quotidiana, in base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute. I cittadini potranno inoltre contattare il numero 1500, numero di pubblica utilità, per qualsiasi dubbio o chiarimento e potranno rivolgersi sempre al proprio farmacista o al proprio medico”.

I coronavirus sono chiamati così per le punte a forma di corona presenti sulla loro superficie. I primi sintomi che vanno monitorati, in questo caso, sono malessere generale associato a febbre, iperemia del cavo faringeo con tosse, a volte anche iperemia congiuntivale (forte arrossamento di uno o di entrambi gli occhi) con fotofobia. Come tutte le infezioni virali, uno dei primi sintomi dell’infezione da Coronavirus è la febbre.

Redazione Digital