“Nostro impegno quotidiano diffondere corretta informazione ai cittadini sul Coronavirus 2019-nCoV – affermano dallo staff della Farmacia Papetti di Veroli (FR) – Indicazioni utili per conoscere la nuova malattia e adottare i più adeguati comportamenti igienico-sanitari volti a prevenire e contrastare la diffusione del virus. Come sostiene Federfarma la farmacia conferma il proprio ruolo di presidio del Servizio Sanitario Nazionale, pronto ad attivarsi tempestivamente in seguito allo ‘Stato di emergenza sanitaria’ dichiarato dal Consiglio dei Ministri”.

Farmacia Papetti-Via Passeggiata San Giuseppe, 49 Veroli (FR)

Ecco le principali regole da rispettare

1. Lavare spesso le mani

2. Evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani

4. Coprire bocca e naso con un gomito o con un fazzoletto quando si tossisce

5. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol



Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, dal medico o in farmacia ma devono chiamare il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e che spiegherà cosa fare. Oppure devono chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

