Il Segretario Regionale del Lazio, Sen.Bruno Astorre, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Mauro Buschini, la Consigliera Regionale Sara Battisti, esprimono soddisfazione per il finanziamento per la città di Frosinone di 5.6 mln di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti volto all’acquisto di materiale rotabile ad alimentazione elettrica, a metano e a idrogeno.

“Si tratta di un finanziamento di grande valore strategico per una delle città che registra uno dei più alti livelli di inquinamento PM10 e di biossido di azoto d’Italia – spiegano i Consiglieri -. Ringraziamo la Ministra Paola de Micheli, che sta lavorando al fine di attuare il Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile. Per la prima volta viene finanziato direttamente ai Comuni l’acquisto di nuovi mezzi per rinnovare il Parco Autobus, un modo per svecchiare gli autobus, promuovere una mobilità green e sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Si tratta di un passo significativo in questo momento di crisi sanitaria ma anche economica: vengono date risorse per sostenere le aziende Tpl locali, rilanciare la filiera di produzione di autobus. Con questo provvedimento si iniettano fondi freschi per aiutare non solo le imprese, ma anche i lavoratori, ed è una speranza per far ripartire la nostra Provincia partendo da una visione innovativa”.

Redazione Digital