Si è svolta oggi presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Frosinone 4, la premiazione della seconda edizione del Contest Letterario “Parole contro la violenza sulle donne, iniziativa patrocinata dal Consiglio regionale del Lazio, ideata e promossa dal consigliere regionale Sara Battisti. La giuria composta da Presidenti – o delegate – di Associazioni contro la violenza sulle donne del nostro territorio, ha premiato tre elaborati ciascuno con un viaggio per due persone. Le giurate, Anna Mendillo (Auser), Maria Rosaria Ruggeri (Diaconia), Patrizia Palombo (Telefono Rosa), Alessia Garonfalo (Risorse Donna), per la grande difficoltà nell’eleggere i tre vincitori, hanno voluto premiare un quarto lavoro con la menzione speciale della giuria. I ragazzi vincitori sono Elisa Agostini dell’Istituto Comprensivo di Guarcino, Alisia Abballe dell’Istituto Comprensivo I di Monte San Giovanni Campano, Evangelisti Sofia Tecla dell’Istituto Comprensivo di Boville Ernica e Schietroma Ludovica dell’Istituto Comprensivo di Supino – quest’ultima vincitrice della menzione della giuria.

“Una giornata che mi rende veramente orgogliosa dei ragazzi della nostra Provincia, giovani talenti che, con le loro parole, ci hanno permesso di affrontare questa problematica con un occhio diverso – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Anche quest’anno, come accaduto per la prima edizione, i lavori che sono pervenuti sono stati tutti, nessuno escluso, di una sensibilità impossibile da ritrovare negli adulti che parlano di questa tematica. Per questo motivo tutti i partecipanti sono stati premiati con una medaglia del Consiglio Regionale del Lazio e hanno ricevuto una copia del libro contenente tutti i lavori pervenuti: credo veramente che, ciascuno di questi ragazzi presenti oggi, al di là dei premi, ha vinto con la partecipazione, l’impegno e l’entusiasmo. Ringrazio il Presidente del consiglio regionale Mauro Buschini, per aver sposato e sostenuto l’iniziativa. Desidero altresì ringraziare fortemente il Dirigente dell’istituto comprensivo Frosinone 4, Dottor Giovanni Guglielmi, le professoresse Gabriele, Chiappini, Mancini e la moderatrice, professoressa Antonella D’Emilia, la segreteria, in particolare la dottoressa Maria Laura Cibelli. Ringrazio, infine, le autorità che sono intervenute, l’onorevole Enrica Segneri e i sindaci che hanno scelto di dare seguito al #noviolencetour anche con la presenza e la discussione odierna, Urbano Restante e Maurizio Padovano”.