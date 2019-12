Il prossimo 20 dicembre alle 10:30 presso la Scuola Media Campo Coni di Frosinone si terrà la premiazione della seconda edizione del contest “Parole contro la violenza sulle donne”, evento promosso dal consigliere regionale Sara Battisti.

Sara Battisti

“Il concorso ha spronato i giovani talenti del nostro territorio a confrontarsi con una tematica così delicata e lo hanno fatto in una maniera sorprendente, con una sensibilità che difficilmente si può riscontrare negli adulti, e sicuramente foriera di numerosi spunti di riflessione per tutti noi – ha affermato Sara Battisti – Si tratta di un’occasione importante per dare seguito alla mia mozione per il contrasto alla violenza di genere. Ma, soprattutto, è l’occasione giusta per ascoltare quello che questi giovani talenti hanno da insegnarci”.